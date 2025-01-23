Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verilen ve tahrip olan parkların bakımının yapılması için talimat verirken, vatandaşlara da duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Efeler Belediyesi’nin Osman Yozgatlı Mahallesi’nde vatandaşların hizmetine sunduğu park, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ciddi şekilde tahrip edildi. Çocuk oyun grupları kırılırken, çöp kovaları ve banklar da yerinden sökülerek kullanılamaz hale getirildi. Bu durum, hem mahalle sakinlerini tedirgin etti hem de ortak yaşam alanlarına yönelik duyarsızlık sorununu bir kez daha gözler önüne serdi. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, zarar gören parkı en kısa sürede yenileyerek mahalle sakinlerinin kullanımına tekrar açtı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından toplumsal duyarlılık çağrısı yapan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, “Bu parklar sadece çocuklarımızın değil, hepimizin ortak yaşam alanıdır. Maalesef kamu malına verilen zarar, hem maddi kayba hem de vatandaşlarımızın hizmetlerden mahrum kalmasına yol açıyor. Parkımızı hızlıca yeniledik ancak bu tür üzücü olayların tekrar yaşanmaması için hep birlikte duyarlılık göstermemiz gerekiyor. Efeler’i daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir yapmak için çalışıyoruz ve bu çabayı hep birlikte korumalıyız” dedi.