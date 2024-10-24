Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Meşrutiyet Mahallesi’nde yapımı devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Efeler Belediyesi tarafından Meşrutiyet Mahallesi’nde yüklenici firma aracılığıyla gerçekleştirilen parke taşı döşeme çalışmasında, imalat sırasında ortaya çıkan hatalar nedeniyle yolun sökümü ve yeniden yapımı kararı alındı. Yapılan incelemelerde, parke taşlarının belirlenen teknik şartnamelere uygun olmadığı tespit edilince, çalışmaların tekrarlanması gerekliliği ortaya çıktı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çalışmanın gerçekleştirildiği yolda incelemelerde bulundu. Süreçle ilgili yerinde bilgiler alan Başkan Yetişkin, sorunun çözümü için hızlı bir şekilde aksiyon alındığını ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Ayrıca, yüklenici firmanın hatasından kaynaklanan bu yenileme çalışmasının Efeler Belediyesi’ne herhangi bir maddi kayıp oluşturmayacağı belirtildi.

Başkan Yetişkin, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolun vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti. Bölge halkı da, kendilerini ziyaret edip çalışmalarla ilgili bizzat bilgi veren Başkan Yetişkin’e teşekkür etti.