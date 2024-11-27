Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ’belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması ve yeni kreşlerin açılmamasına’ yönelik kararı eleştiren bir açıklama yaptı. Efeler Belediyesi olarak mevcut olan kreşlerinde hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek “Biz kreşlerimizi sonuna kadar açık tutacağız” dedi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına yönelik kararını eleştirdiğini belirterek konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Çocuklara uygun ve kaliteli bir hizmet sunduklarını ifade eden Başkan Yetişkin açıklaması; “Biz kreşlerimizi açık tutacağız. Çünkü belediyeler olarak burada sosyal hizmet veriyoruz. Çocuklarımıza uygun fiyatlı ve kaliteli eğitim sunuyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu şekilde bir tavır alınmasını asla kabul etmiyoruz. Biz Gündüz Bakımevlerimizin sayısını artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Efeler Belediyesi’ne ait 5 Gündüz Bakımevi bulunduğu, buralarda güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamının yanı sıra alanında uzman eğitmen kadrosuyla çeşitli derslerin verildiği belirtildi. Ayrıca Efeler Beleiyesi’nin ayrıcalıklı mekanlarında psikolog ve hemşirelerin de görev yaptığı belirtildi.