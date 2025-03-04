Efeler Belediyesi tarafından Mesudiye Mahallesi’nde düzenlenen iftar yemeğine katılan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan ayında düzenlediği iftar programları ile dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Başkan Yetişkin, Mesudiye Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Etkinlik alanını dolduran yüzlerce vatandaşa tek tek yemeklerini dağıtan Başkan Yetişkin, daha sonra hemşehrileriyle birlikte orucunu açtı. Ramazan ayında ilçe sakinleriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Yetişkin, hizmetleriyle Efeler’deki dayanışma bağını güçlendirmeye devam edeceğini ifade etti. Öte yandan Efeler Belediyesi tarafından organize edilen ve çeşitli mahallelerde düzenlenmeye devam edecek olan iftar programları 4 Mart Salı günü Gölhisar Mahallesi’nde devam edecek.