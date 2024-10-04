Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, belediyeye ait yaz kurslarında yeteneklerini hayal güçleri ile birleştiren çocukların sergisini ziyaret etti.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in çeşitli alanlarda ücretsiz hizmete sunduğu yaz kursları, 7’den 70’e yüzlerce vatandaşın adeta ikinci evi oldu. Spor, sanat ve bilimin birçok yönünde eğitim verilen derslerde Efeler halkı, hem eğlendi hem de öğrendi. Bu çerçevede Kızılcaköy Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirilen ‘İçimdeki Sanatçı Büyüyor’ atölyesinde hayal dünyasını renklendiren çocuklar, eserlerini sergiledi. İlk gününde yoğun ilgi gören sergi, büyük beğeni toplarken, çocukların sergisini ziyaret eden Başkan Yetişkin, minik sanatçılarla tek tek ilgilendi, eserlerini inceledi ve tüm çocukları tebrik etti.

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“Efeler Belediyesi her zaman çocukların yanında olacak”

Sergiyi çok beğendiğini ifade eden Başkan Yetişkin, “Kurslarımızın ne kadar doğru bir proje olduğunun kanıtlar nitelikte bir etkinlik. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine, özgüven kazanabilmelerine, hayal dünyalarını bizimle paylaşmalarına aracılık ettik bundan dolayı gururluyuz. Şahane resimler çizmişler, hayranlıkla izledim. Efeler Belediyesi çocukların hayallerini gerçekleştirmesi için her zaman yanlarında olacak” dedi.

Efeler’in hünerli elleriyle çizilen resimleri görmek isteyenler, 6 Ekim Pazar gününe dek sergiyi ziyaret edebilecek.