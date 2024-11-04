Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, temel hizmetlerin yanı sıra hayata geçirdiği proje ve uygulamalarla vatandaşlardan takdir toplamaya devam ediyor. Bunun yanı sıra kentin ruhuna sanatla dokunan Yetişkin, belediye çatısı altında çok sayıda tiyatro oyununun ücretsiz şekilde sahnelenmesini sağlıyor.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, “Macera Ormanı” isimli müzikli ve danslı tiyatro oyununun prömiyerini gerçekleştirdi. Yıldız Kenter-Şükran Güngör Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyunu çocuklar ve aileleri ilgiyle takip etti. İzleyicilere eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunan oyunu, Ali Aslan kalem aldı. Mehmet Emektar’ın yönettiği bu oyunda, Türk kültürünün sevilen kahramanları Nasreddin Hoca, Karagöz-Hacivat ve Keloğlan sahnede bir kez daha anıldı. Tuncer Candan ve Mehmet Emektar’ın performanslarıyla çocuklar, dostluk, yardımlaşma ve iyilik gibi değerleri eğlenceli bir dille öğrenme fırsatı buldular. Gösterimin ardından sahneye çıkan Efeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Yalçın Ulusal, sanatçıları tebrik etti.

Perdelerin bu kez “Doğa Dostu Heidi” isimli oyuna açıldığı tiyatro salonunda, çocukların çevre konusundaki duyarlılıklarının yükseltilmesi hedeflendi. İki seans halinde gösterime sunulan oyun, Umut Seddadi’nin kaleminden sahneye taşındı ve gösterimlerinde yoğun ilgi gördü.