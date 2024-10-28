Cumhuriyetin değerlerini yaşatmak için var gücümüzle çalışmamız gerektiğini vurgulayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; "Cumhuriyetimizi yaşatmayı bir borç biliyoruz" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Yetişkin mesajında; “Aziz milletimizin bağımsızlık mücadelesinin taçlandığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın gurur ve onurunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, çağdaş, demokratik ve laik bir toplum olma yolunda attığımız en büyük adımdır. Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin simgesidir. Atatürk’ün ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ sözü, bu değerlerin ne denli kıymetli olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Bizler, bu bilinçle hareket etmeli ve Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Cumhuriyetimizin kazanımları, sadece geçmişte elde edilmiş başarılar değil, aynı zamanda geleceğimizin teminatıdır. Eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma kadar her alanda yapılan devrimlerle elde edilen bu kazanımlar, bizlere sadece yaşamak için değil, aynı zamanda daha ileriye gitmek için de büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bizler, bu sorumluluğun bilincinde olarak, Atatürk’ün izinde yürümeye ve onun gösterdiği hedeflere ulaşmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramımız, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda geçmişimize ve geleceğimize bir saygı duruşudur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; onların hatıralarını yaşatmanın ve onurlandırmanın bir yolu olarak Cumhuriyetimizi yaşatmayı bir borç biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, barış, sevgi ve kardeşlik içinde nice yıllar diliyorum” ifadeleri yer aldı.