Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde, Efeler Belediyesi Kasım ayında çocuklara yönelik iki eğlenceli ve öğretici etkinlik düzenliyor. 3 Kasım Pazar günü, minik izleyiciler için sahnelenecek "Macera Ormanı" ve "Doğa Dostu Heidi" adlı çocuk tiyatro oyunları, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir gün yaşatacak.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) eğitmen ve oyuncularının hazırladığı "Macera Ormanı" adlı müzikli danslı çocuk oyunu, 3 Kasım’da ilk gösterimini yapacak. Ali Aslan’ın yazdığı ve Mehmet Emektar’ın yönettiği oyunda, Nasreddin Hoca, Karagöz-Hacivat ve Keloğlan gibi Türk kültürünün sevilen kahramanları sahneye taşınıyor. Oyuncular Tuncer Candan ve Mehmet Emektar; çocuklara dostluk, yardımlaşma ve iyilik gibi değerleri eğlenceli bir dille anlatıyor. Yıldız Kenter-Şükran Güngör Tiyatro Salonu’nda saat 12.00’de sahnelenecek olan bu oyunun biletleri, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ile Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak temin edilebilecek.

Aynı gün sahnelenecek bir diğer etkinlik ise "Doğa Dostu Heidi" adlı tiyatro oyunu. Umut Şeddadi’nin yazıp yönettiği oyunda, Heidi karakterinin doğaya duyarlılık üzerine verdiği mesajlarla çocuklara çevre bilinci kazandırılması hedefleniyor. Yine Yıldız Kenter-Şükran Güngör Tiyatro Salonu’nda, saat 14.30 ve 16.00’da iki seans halinde sahnelenecek olan oyun için de ücretsiz biletler dağıtılacak. Başkan Yetişkin, çocukların keyifli ve verimli bir gün geçirmeleri için bu tür etkinliklere büyük önem verdiklerini belirterek, tüm çocukları aileleri ile birlikte çocuk oyunlarını izlemeye davet etti.