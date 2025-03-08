Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim buluşmaları kapsamında İzmir’e gelen Ekrem İmamoğlu’nu yalnız bırakmayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Hedeflerimizi gerçekleştirmek için bugün, bir zafer yolculuğuna çıktık" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı aday adayı oldu. 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek seçimde CHP’li üyeler, partinin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Bunun üzerine yurt gezilerine başlayan İmamoğlu’nun ilk adresi İzmir oldu. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, İmamoğlu’nu şehirde yalnız bırakmayan isimlerden oldu. İmamoğlu’nu Karşıyaka’daki Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda binlerce kişi karşıladı. İmamoğlu, buradaki partililere vaatlerini anlattı.

"Zafer yolculuğunda daima omuz omuza"

Böyle bir dönemde Ekrem İmamoğlu’na eşlik etmenin gururunu yaşadığını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ise yaptığı açıklamasında "Ülkemiz hak ettiği adil, çağdaş ve refah yaşama yeniden kavuşmak zorundadır. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için bugün bir zafer yolculuğuna çıktık. Her adımda İmamoğlu ile omuz omuza olacağımızın sözünü tekrarlamak istiyor ve kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.