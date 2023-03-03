Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi koordinatörlüğünde düzenlenen “Başköşe Konuşmaları” isimli programa konuk olan İHH Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar, sivil toplumun öneminin depremle birlikte bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi koordinatörlüğünde düzenlenen “Başköşe Konuşmaları” isimli programa konuk olan İHH Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar, sivil toplumun öneminin depremle birlikte bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Kütahya Merkez Şehit Selim Cansız AİHL Kütüphanesi koordinatörlüğünde düzenlenen 15. “Başköşe Konuşmaları” isimli programın bu haftaki konuşmacısı İHH Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar oldu.

Programdaki konuşmasına İHH’nın kuruluş süreci ile başlayan Mustafa Yenipazar, Bosna Savaşı’nın İHH’nın kuruluşunda etkili olduğunu tamamen sivil bir yapıda kurulan İHH’nın bugün neredeyse her yere ulaşmaya gayret ettiğini ifade etti.

Yenipazar,“ Bugün dünya üzerinde 450 milyon yetim çocuk bulunuyor. İHH, dünyada en çok yetime ulaşan ve hamilik yapan kurum. 200 bin civarı yetime hamilik yapıyor ve 1,5 milyon yetime dokunuyoruz. Ne yazık ki bu hususta misyonerlerin çok önde olduğunu görüyoruz. Sivil toplum kuruluşları Avrupa veya Amerika’da istihdamın yüzde 24’ünü oluşturuyor. Yani, sivil toplum çalışmalarının önemini görüyorsunuz” dedi.

“İHH deprem bölgesinde 5 bin 786 kişi ile bulundu”

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinen Başkan Yenipazar, “İHH, deprem bölgesinde 5 bin 786 kişi ile bulundu. Bunun içinde gönüllüler, profesyonel arama kurtarma ekipleri vardı. Adı duyuldu veya duyulmadı önemli değil. Zaten Haluk Levent de 30 kişilik bir ekiple orada bulunduklarını söyledi. İHH, depremden önce de depremin yaşandığı bölgelere gidip geliyordu. Deprem sonrasına gittiğimizde ise o şehirlerin eski halinden bir eser kalmadığını gördük. İHH 2015 yılından beri olası büyük depremler için çalışmalar yapıyordu. Sadece Kütahya’da 80’nin üzerinde arama kurtarma gönüllüsü yetiştirdik. AFAD, Belediyeler ve Sağlık Müdürlüklerinden gerekli belgeleri alması için gönüllülerimizi teşvik ettik ve kurum olarak da birçok tatbikatta bulunmalarını sağladık. İHH Kütahya olarak ilk günden harekete geçtik. Fakat Hatay’a ulaşmamız neredeyse 30 saati buldu. Varır varmaz enkazlarda çalışmaya başlandı. Taramalar sonucunda canlı olduğu tespit edilen enkazlarda çalışma başladı. Biz, elimizden geldiğince yardımları organize bir şekilde ulaştırmaya ve dağıtmaya çalıştık. Lojistik merkezimizde fırınımız olduğu için un aldık, battaniye dağıtımını hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Yardımlarımızı da organize bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Şu an konteyner kurma çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreçte insanın sırtını dayayacağı bir duvarın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz” dedi.

“Hatay’daki lojistik merkezimizi 40 gencimiz organize ediyordu”

Hatay’daki lojistik merkezin ayakta kalan bir okul olduğunu söyleyen Yenipazar,” Lojistik merkezindeki çalışmaları 40 kadar gencimiz organize ediyordu. Gelen yardımlar tırdan iner inmez yardım cinsine göre sınıflara dağılıyor, oradan da yardım bölgelerine ulaştırılıyordu. Özellikle temizlik konusu bizim için önemliydi. Hem lavaboların hem de aşevinin etrafının temizliğine ayrıca dikkat ediyorduk. Beş günde bir ekip değişiyordu” dedi.

Kütahya’nın afet tehlikesine de dikkat çeken Yenipazar, dikkat edilmesi gereken deprem haricinde konular olduğunu da ifade ederek sel konusuna değindi.

“Kütahya’da sel tehlikesini de göz ardı edemeyiz”

Yenipazar, “ Fuat Paşa “Kütahya’yı deprem yıkmaz, ama sel götürür” demiş. Bugün mesela yaşadığımız şehri sel tehlikesi olan bir şehir olarak duyduk mu? Deprem bölgesinde yaşadığımızı bilmekle beraber sel tehlikesini de göz ardı edemeyiz” diye konuştu.

Konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının oynadığı önemli rol hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Yenipazar, “Sivil toplum kuruluşlarının önemi bu deprem ile beraber tekrar gündeme geldi. Sivil toplum kurumları birçok hizmeti gerçekleştirdi. Sadece afetlerde değil eğitimde, aile çalışmalarında da sivil toplum kuruluşları etkin olmalı. Çünkü bir rıza, Allah rızası gözetiliyor” dedi.

Son bölümde öğrencilerin deprem ile ilgili sorularını cevaplayan Yenipazar’a Şehit Selim Cansız AİHL öğrencileri teşekkür ederek, okul dergisi Başköşe’yi hediye etti.