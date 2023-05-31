Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, 13 yıl önce "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara Gemisi’nde, İsrail saldırısıyla şehit olanları rahmetle andıklarını ifade etti.

İsrail Gazze’ye hala haksız ablukası sürdürmeye devam ettiğini belirten Yenipazar, "Bugün şanlı Mavi Marmara özgürlük ve barış hareketinin 13. Yıldönümü. Bundan 13 yıl önce yine bir 31 Mayıs günü Türkiye açıklarında filo olarak 6 gemi, önlerinde Mavi Marmara gemisi. İsrail’e doğru sadece ve sadece barışçıl sebeplerle İsrail’de İsrail’in yapmış olduğu Gazze’de abluka altında bulundurulan, tamamıyla açlığa, ilaçsızlığa ve çaresizliğe mahkum edilen Gazze halkının özgürlüğü için yola çıktı. Bu filoda var olan dünyanın değişik yerlerinden aktivistlerin tek gayesi orada yaşayan insanların en doğal insanlık hakkını, yani yaşama hakkını tekrar elde edebilmeleri idi. Tamamıyla barışçıl amaçlarla yola çıkan Mavi Marmara filosu İsrail’in 70-80 mil açığında uluslar arası sularda İsrail ordusu tarafından hukuksuz bir şekilde saldırıya uğradı. Bu saldırı neticesinde 10 kardeşimiz şehit oldu, 60 kardeşimiz ciddi yaralar aldılar. Dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu katliam genel itibarıyla tüm dünya tarafından sessizce izlendi. Ölümü bile göze alıp kendilerinden uzakta olsa bile Gazze’deki insanlar için yola çıkan ve ciddi bedeller ödeyen kardeşlerimizin insanlık adına ortaya koymuş oldukları hedefleri gerçekleşti mi? gerçekleşmedi. İsrail Gazze’ye hala haksız ablukası sürdürmeye devam ediyor. Orada çocukları, kadınları ve çaresiz insanları hukuksuz bir şekilde öldürüyor. Dünya buna bir son vermedikten sonra, hem Gazze’yi, hem Kudüs’ü hem Filistin’i özgürleştirmedikten sonra dünyanın diğer yerlerindeki insanların hiçbirinin de herhangi bir şekilde huzur bulabilmesi mümkün değil" şeklinde konuştu.