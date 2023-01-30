Kütahya İHH İnsani Yardım Vakfı, İl İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nı Tavşanlı ilçesinde yaptı.

Kütahya İHH İnsani Yardım Vakfı, İl İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nı Tavşanlı ilçesinde yaptı.

İHH Tavşanlı Temsilciliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Açılış konuşmasını Tavşanlı Temsilcisi İbrahim Vehbi Atabay gerçekleştirdi. Daha sonra toplantıda konuşan Kütahya İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Yenipazar, "Biliyorsunuz senede 3 veya 4 kere mutat şekilde il istişare toplantılarımızı dernek olarak gerçekleştiriyoruz. Bu sene sıra gereği ilk toplantımızı Tavşanlı’da gerçekleştiriyoruz. Rabbim inşallah hayırlara vesile kılsın. Buradaki yürüyüşümüz bireysel bir yürüyüş olmadığı için, toplumsal bir yürüyüş gerçekleştirdiğimiz için bu birlikteliğin devam etmesi için de aramıza bir birleştirici unsur olarak iyiliği koymuş. Önceki toplantıda ’ Biz istemesek de dünya görmek istemediğimiz bir noktaya doğru gidiyor’ demiştik ve bu ifadelerimiz basında yer almıştı. Bizler üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmalıyız. Eğer biz içimizde yüreğimizde hakikaten iyiliği hakim kılar, hem de bunu tüm Dünya’ya yayma gayreti içerisinde olursak Allah’ın izniyle bu yoldan sapmadan, bu köprüden düşmeden yolumuza devam edebilmemiz mümkün" diye konuştu.

İnsanların özellikle pandemi ile birlikte yaş sınırı olmadan sanal alem içerisinde olduklarını belirten Başkan Yenipazar, " İnsanları ne yapıp edip sanal alemden kurtarıp gerçek aleme döndürmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Toplantı sonrası eğitim gönüllülerine plaket takdim edildi.