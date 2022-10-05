Sağlık-Sen Mersin Üniversite Şube Başkanı Sami Yener , '' Şu an itibari ile Sağlık Sen ve Öz Sağlık İş sendikası olarak maaş müşterisi olduğumuz Garanti bankasından tüm hesaplarımızdaki tutarları başka hesaplara aktarıp, fatura ödemelerimizi ve bankaya ait kredi kartlarını iptal edip hiç bir şekilde bu enflasyon farkına ve güncellemeye yanaşmayan Garanti Bankası ile bağımızı koparacağız '' dedi.

Sağlık-Sen Mersin Üniversite Şube Başkanı Sami Yener , son günlerde çalışanların önemli sorunlarından biri olan banka maaş promosyonları konusunda düzenlediği basın toplantısında , '' Sağlık Çalışanlarımızın mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz '' dedi.

Yener şu görüşleri paylaştı ;

Çok kıymetli sağlık emekçileri,

Bugün burada yetkili sendikalar olarak Sağlık Sen ve Öz Sağlık İş sendikasının uzun süredir gündemimizi meşgul eden banka maaş promosyonları ile alakalı toplanmış bulunmaktayız. Katılımınızdan dolayı tüm saglik emekçilerine hoş geldiniz der teşekkür ederiz. Öncelikle polisevine saldırıda kahramanca çarpışıp şehit düşen Polis memuru Sedat Gezer'e ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz. Bu nedenle sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal marşına davet ediyorum.

05.05.2029 tarihinde Garanti Bankası ile Üniversitemiz arasında yapılmış olan maaş promosyonun 29 ayı geride bırakmış bulunmaktayız. Son ekonomik gelişmeler karşısında yükselen maaş oranları baz alındığında promosyon anlaşmasını daha önce yapmış olan bankalara çalışan adına yatırılan paralar yükselmiş anca çalışanlara verilmiş olan promosyon ödemelerinde herhangi bir güncelleme yapılmamıştır. Bu minvalde yine kamu çalışanlarının maaş aldıkları bankalarda yeni dönem yapılan promosyon anlaşmalarında bu durum avantajlı hale dönüştürülmüş bankalar arası rekabet ise giderek yükselmiştir. Bankalar ile önceden yapılan anlaşmalardan yararlanan çalışanların mağdur ( yani biz Mersin üniversitesi) bankaların ise avantajlı duruma geldiği bu olay kamu çalışanları arasında da promosyon krizine neden olmuş, iş barışını tehdit eder bir hal almıştır. Bazı özel bankaların farklı kurumlarda güncelleme yapmasına rağmen Garanti Bankası ısrarla güncelleme yapmaktan kaçınmaktadır. Bu manada henüz promosyon sözleşmesi bitmeyen ve yeniden ihaleye çıkılmayan kurumda sağlık çalışanlarımızın mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz . Anlaşma yapıldığı günden bu yana düzenli olarak maaşınızı çekebileceğimiz çalisan bir bankamatiğin ya da bankamatiğin çalışıp içinde nakit akışı sağliyacak paranın olmadığı için bazı kararlar alınmış bulunmaktayız. Şu an itibari ile Sağlık Sen ve Öz Sağlık İş sendikası olarak maaş müşterisi olduğumuz Garanti bankasından tüm hesaplarımızdaki tutarları başka hesaplara aktarıp, fatura ödemelerimizi ve bankaya ait kredi kartlarını iptal edip hiç bir şekilde bu enflasyon farkına ve güncellemeye yanaşmayan Garanti Bankası ile bağımızı koparacağız. Tüm çalışanların bu eyleme destek vermesini önemle rica ederiz