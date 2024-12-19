Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde düzenlenen "Plastik Kapaktan Tekerlekli Sandalyeye Yolculuk" seminerine katılan Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) tarafından gerçekleştirilen kampanyaya destek verdi.

Seminerde, plastik kapakların toplanarak, özel bireylere yönelik tekerlekli sandalye temin edilmesi amacıyla farkındalık oluşturulmasına vurgu yapıldı. Yeloğlu, çevre kirliliğiyle mücadele etmenin yanı sıra, toplanan kapaklar sayesinde engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmanın önemine dikkat çekti. Bandırma Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Belediye Başkan Yardımcımız Sn. Niyazi Yeloğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemizde düzenlenen “Plastik Kapaktan Tekerlekli Sandalyeye Yolculuk” seminerine katıldı. TOFD’nin bu anlamlı kampanyasına destek olarak hem çevremizi koruyalım hem de özel bireylerin hayatlarına dokunalım. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.