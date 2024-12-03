Çorum’da meydana gelen kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu taburcu edildi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, önceki gün Ankara’dan Tokat’a makam aracıyla seyahat ederken Çorum’un Sungurlu ilçesi Alaca yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada göğsünden yaralanan Yazıcıoğlu, kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastane çıkışı konuşan Başkan Yazıcıoğlu, “Biliyorsunuz talihsiz bir trafik kazası atlattık ama en çok sevindiren taraf da hem bizim arkadaşlarımızda bir şey olmaması hem de karşı tarafta ciddi manada bir sıkıntı oluşmadı. Herkes tedavi altına alındı. İnşallah Rabbim kimseye böyle acılı, sıkıntılı süreçleri yaşatmaz diye umut ediyorum ama toparladık. 10 gün istirahat edeceğim. Malum, bir orta tarafta bir çatlağım var. Çok hareket edemiyorum. Nefes alırken de biraz ağrı ve sızı yapıyor ama bunu atlatırız. Bununla geçmiş olsun. İnşallah 10 gün sonra yine sahalarda vatandaşlarımızla beraber olacağım. Çok net hatırlamamakla beraber bir sollama esnasında oldu. Karşıdan bir araçla beraber kafa kafaya çarpıştık. Ben araçtan çıktıktan sonra ikinci bir araç geldi. Zincirleme bir kazayla o da çarptı. Gerçekten kötü bir kazaydı, talihsiz bir kazaydı ama dediğim gibi hem karşı tarafta hem bizim tarafta da çok ciddi manada bir sıkıntı olmadı. Allah’a şükürler olsun. Bir an dalgınlık olacak herhalde. Ben o ara telefonla bir şeyler okuyordum, ilgileniyordum. Son anda fark ettim ama olay da oldu, bitti zaten. Allah korudu yani bizi” dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Murat Yıldırım ise 24 saatlik gözetimin ardından Yazıcıoğlu’nun taburcu edildiğini söyledi.