Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan çocuklarla Tuzla Belediyesi’nde bir araya geldi. Başkanlık makamı koltuğuna oturan çocuklar, Başkan Yazıcı’dan isteklerini dile getirdiler. Başkan Yazıcı da çocuklara tablet ve oyuncak hediye etti. Başkan Yazıcı,” Biz de bu hafta vesilesi ile kronik hastalıklar merkezimizi duyurmak istiyoruz. Tuzla’da söz vermiş olduğumuz ve pandemi nedeniyle geciken kronik hastalıklar merkezimizde lösemi dahil olmak üzere çölyak gibi benzeri kronik olan hastalıklarda onların yanında olmak, hayat idamesini sağlamak konusunda her türlü desteğimizi Tuzla Belediyesi olarak sunmak için hazırız. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan çocuklarla Tuzla Belediyesi’nde bir araya geldi. Başkanlık makamı koltuğuna oturan çocuklar, Başkan Yazıcı’dan isteklerini dile getirdiler. Başkan Yazıcı da çocuklara tablet ve oyuncak hediye etti. Başkan Yazıcı,” Biz de bu hafta vesilesi ile kronik hastalıklar merkezimizi duyurmak istiyoruz. Tuzla’da söz vermiş olduğumuz ve pandemi nedeniyle geciken kronik hastalıklar merkezimizde lösemi dahil olmak üzere çölyak gibi benzeri kronik olan hastalıklarda onların yanında olmak, hayat idamesini sağlamak konusunda her türlü desteğimizi Tuzla Belediyesi olarak sunmak için hazırız. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan çocuklarla Tuzla Belediyesi’nde bir araya geldi. Tuzla Belediyesi başkanlık makamındaki buluşmaya Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı da katıldı. Başkan Yazıcı, lösemili çocuklar ile tek tek sohbet ederken, çocuklar da başkanlık makamına oturdular. Çocuklar, başkan olarak ilk talimatlarını da verdiler. Başkan Yazıcı, program sonrasında çocuklara tablet ve oyuncak hediye etti.

“Çocukların istekleri karşısında ben de duygulandım”

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Lösemili çocuklarımız 23 Nisan’da koltuğa oturacak bir ortam ve kalabalığa giremedikleri için onlar bugün belediye başkanlığı koltuğuna oturdular. İlk isteklerini ve taleplerini dinledik. Kendi yaşamlarından istekte bulundular. Kalabalığa girememeleri, beraber eğlenememeleri, bir araya gelerek konuşabilecekleri yerler istediler. Bu çok doğal bir istek çünkü onu başaramayan, yaşamayan çocukların isteği. Bu aslında bütün kronik hastalıkları olan çocukların ve ailelerin yaşadığı sıkıntının dışa yansımasıydı. Belediye başkanının koltuğuna oturduğu zaman tabii ki istiyor. Bizim beraber oturabileceğimiz bir yer, konuşacağımız yer, söyleyeceğimiz yer diyor. Ben de duygulandım orada. İnşallah bu tür ortamlar sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

“Kronik Hastalıklar Merkezimizin müjdesini veriyoruz”

Başkan Yazıcı, ”Biz de bu hafta vesilesi ile kronik hastalıklar merkezimizi duyurmak istiyoruz. Tuzla’da söz vermiş olduğumuz ve pandemi nedeniyle geciken kronik hastalıklar merkezimizde lösemi dahil olmak üzere çölyak gibi benzeri kronik olan hastalıklarda onların yanında olmak, hayat idamesini sağlamak konusunda her türlü desteğimizi Tuzla Belediyesi olarak sunmak için hazırız. Önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız” dedi.