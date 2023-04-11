Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi ve Tuzla Belediyesi Spor Akademisi öğrencileri ile iftar programında bir araya geldi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Ramazan ayının ilk gününden itibaren sivil toplum kuruluşları, ilçe genelinde bulunan okulların öğrencileri, gençler, çocukların iftarları başta olmak üzere günde 3 iftara katılarak Tuzlalı vatandaşların sofralarına konuk oluyor. Bu çerçevede Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi, Türkiye’nin ilk gemi gençlik merkezi olan Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi ve Tuzla Belediyesi Spor Akademileri’nin öğrencileriyle iftar programında bir araya geldi.

Kültür’den sanata, spordan sağlığa, eğitimden bilim ve teknolojiye kadar her alanda gençlerin yanında olan ve destekleyen Başkan Yazıcı, masaları tek tek gezerek gençlerle yakından ilgilenip birlikte sohbet etti.