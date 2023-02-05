Diğer adaylar Yılmaz Üçkan 106, Mete Kurt ise 28 oy aldı.

Gültepe Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurulda Ali Yavuz, Yılmaz Üçkan ve Mete Kurt başkanlık için yarıştı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından yapılan sayımda 175 oy alan Ali Yavuz yeniden başkanlığa seçildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi’nin 8. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Ali Yavuz güven tazeledi.

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