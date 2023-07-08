DÜZCE(İHA) – Moldova’da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında 3 Avrupa rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan Yağmur Melek Şahin, Belediye Başkanı Muhsin Yavuz’u ziyaret etti.

Çilimli Belediye Spor Kulübü sporcusu Yağmur Melek Şahin, Moldova’da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda 3 Avrupa rekoru kırarak 3 altın madalya kazandı. Şahin koparmada 56, silkmede 71, toplamda 127 kilogram kaldırarak ülkemize 3 altın madalya kazandı.

Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Yağmur Melek Şahin’i ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi ve “Şampiyon sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.