Türk Kızılay Karabük Şubesi Başkanı Av. Cemalettin Yavaşçı, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunarak, Kızılay’a kan vermem diyen kişilerin kendilerine ve yakınlarına kötülük yaptıklarını belirtti.

Yavaşçı, Türk Kızılay hakkındaki iftiraların da etkisiyle kan stoklarının ciddi derecede azaldığını ifade ederek, “Kızılay ülke çapında organize olmuş tek yasal kan tedarikçisidir. Hastanelerin Kan merkezleri yalnız kendi hastanesindeki hastalar için az miktarda kan alırlar ancak Kızılay tüm ülke çapında organize ve dağıtım ağına sahip tek yasal kan tedarikçisidir. Dolayısıyla Kızılay’a kan vermem diyen kişiler aslında kendilerine ve yakınlarına da kötülük yapmaktadır” dedi.

“Kan insan eliyle üretilebilecek bir şey değildir, kaynağı yalnızca insandır. Bağışçı olmazsa hastaya da kan ulaştırılamaz” diyen Yavaşçı, “Ayrıca belirtmek isterim ki Kızılay hiçbir zaman kanı parayla satmadı ve satamaz. Ne bağışçıdan ne de hastadan bir bedel alınmaz. Böyle bir şeye muhatap olduğunu iddia eden vatandaşlarımız için söylüyorum mutlaka bir yanlış anlaşılma vardır ve lütfen şubemize gelip bize bildirsinler ki yanlış anlaşılmalara mahal verilmesin. Karabüklü hemşehrilerimizin de hassasiyetlerine, duyarlılıklarına güveniyoruz kan bağışı için Kızılay İş Hanındaki kan merkezimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.