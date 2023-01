Ankara Sanayi Odası ile Kahramankazan Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği programa katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ülkemizin üretimine katkı sağlamayı ve siz sanayicilere hizmet etmeyi zorunluluk olarak görüyoruz” dedi.

Ankara Sanayi Odası ile Kahramankazan Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği programa katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ülkemizin üretimine katkı sağlamayı ve siz sanayicilere hizmet etmeyi zorunluluk olarak görüyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ortak akıl ve katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda Başkentlilerle buluşmaya devam ediyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Kahramankazan Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (KAZANSİAD) ortaklaşa düzenlediği programa katılarak, sanayicilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantıya; Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, ABB Daire Başkanları ve bölgede yer alan sanayiciler katıldı.

“Ülkemizin üretimine katkı sağlamayı zorunluluk olarak görüyoruz”

Organizasyona katılan sanayicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve sanayicilerin dile getirdiği sorunları tek tek not alan Yavaş, “Ülkemizin yaşadığı ağır pandemi koşulları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle bizler de çok sıkıntı çekiyoruz. Şu an belediyemize başvuran 350 bine yakın özgeçmiş var. Bir yandan iş talepleri var ama bir yandan da sanayi bölgelerinden personel talebi var. Bununla ilgili biz organize sanayi bölgeleriyle her yıl toplantı yapıyoruz, protokoller yapıyoruz. ‘Yetki sizde, bizde’ demeden ABB Meclisi’nden aldığımız kararla hemen hemen büyük organize sanayi bölgelerimizin tümünün asfaltını ve acil ihtiyaçlarını birlikte gerçekleştirdik” dedi.

Yavaş, “Sizlere ne kadar destek olabilirsek, işlerinizi ne kadar rahatlatabilirsek biliyoruz ki belediyeye o kadar az özgeçmiş gelir. Bir Kariyer Ofisi kurduk. Burası vasıtasıyla sizin erişiminize açıyoruz. Oradan yapacağınız talepler doğrultusunda belki de arayıp bulamadığınız personeli hemen bulacaksınız” ifadelerini kullandı. Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ABB olarak şu konuda kararlıyız; ulaşamadığımız yerler mutlaka vardır ama ülkemizin üretimine katkı sağlamayı ve siz sanayicilere hizmet etmeyi zorunluluk olarak görüyoruz. Kahramankazan Belediyesi, KAZANSİAD ve ASO ile birlikte bize iletildiği müddetçe sizlere yardımcı olmaya çalışacağız.”

Ardıç: “Bu toplantıların çok önemli olduğunu düşünüyorum”

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın her zaman yanlarında olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, “Üretebilme kabiliyetini Ankara’nın her bir bölgesine yayılması için yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu tür toplantıların sadece Kahramankazan özelinde değil, Ankara’nın tüm ilçelerinde yapılmasının üretebilme ve sanayileşme yeteneğinin kazanılmasında çok önemli olacağını düşünüyorum. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, tüm farklılıklarımızı bir kenara koyarak Cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara’mızı sanayinin de başkenti yapmak için taşın altına elini koyan herkes ile birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.