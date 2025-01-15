Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliğini artıracak projeleri desteklemekten onur duyuyoruz” dedi.

“AKS 101 Çalıştayı”nda ortaya çıkan fikirlerin hayata geçirilmesi, eğitimde fırsat eşitliği, dijital çağın gerekliliklerine ayak uydurmak amacıyla harekete geçen Ankara Kent Konseyi (AKK) Eğitim Çalışma Grubu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle "Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Yeni Yaklaşımlar: Hibrit Eğitim Modelleri” adlı panele ev sahipliği yaptı. Ankara Kent Konseyi’nde gerçekleşen panele AKK üyeleri, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler, eğitim sektörü kurucu ve yöneticileri katıldı.

“Uzmanlarımızın görüş ve önerileri bizlere bu yolda rehberlik edecek”

ABB Başkanı Mansur Yavaş, panele gönderdiği mesajda eğitimde fırsat eşitliğini artıracak projeleri desteklemekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Yavaş mesajında, “Eğitimde Fırsat Eşitliği İçin Yeni Yaklaşımlar: Hibrit Eğitim Modelleri başlıklı bu anlamlı etkinliğin eğitim alanındaki eşitsizlikleri gidermek ve yenilikçi çözümler üretmek adına önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Her bireyin eğitim hakkından eşit şekilde faydalanabildiği bir gelecek, ancak birlikte çalışarak ve paylaşarak mümkün olacaktır. Bugün burada toplanan uzmanlarımızın görüş ve önerileri bizlere bu yolda rehberlik edecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimin her kademesinde fırsat eşitliğini artıracak projelere destek olmaktan onur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

AKK Eğitim Çalışma Grubu Sözcüsü Cemil Karagöz ise, “Ankara Kent Konseyi’nin ‘bu seyirde herkes kaptan’ şiarına uygun bir şekilde etkinlikler yapmak, eğitim merkezli çözümler üretmek ve Ankara’mızın en uzak köşesindeki çocuğuna da dokunmak şartıyla var gücümüzle çözümler üretmeye devam ediyoruz. ‘AKS 101 Çalıştayı’ndan da edindiğim deneyimler gösteriyor ki eğitimin kapsayıcı, kucaklayıcı rolü vazgeçilemez ve ertelenemez bir güce sahiptir. Dolayısıyla meclislerimizin ve çalışma gruplarımızın yaptığı çalışmaları doğru bir şekilde çocuklarımıza, halkımıza ulaştırarak toplumumuzun her kesimine olumlu bir şekilde yansımasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dijitalleşme ve hibrit eğitim modellerinin eğitim alanına katkısı ele alındı

Panelde Sevinç Atabay “Uzaktan Eğitimin Dünyası”, Prof. Dr. Berrin Akman “Evde Sınıf, Hep Yanınızdayız”, Prof. Dr. Nevzat Özel “Dijital Çağda Yeterlilik Temelli Mikro Öğrenme”, Dr. Özlem Tarcan “Uzaktan Dil Eğitiminde Kullanılan Araçlar ve Hibrit Eğitim” konu başlıkları altında dijitalleşmenin eğitimde oluşturduğu dönüşümler ve hibrit eğitim modellerinin fırsat eşitliğine nasıl katkı sağladığını ele aldı.