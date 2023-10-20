Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş Ankara temaslarını sürdürüyor. Ankara temasları, milletvekilleri, büyükşehir belediyesi ve kamu kurumları ile işbirliği içerisinde çalışarak Sındırgı’yı değiştiren yatırımlar kazandırıldı.

Yol çalışmalarından, sağlığa, gençlik hizmetlerine kadar birçok alanda hükümet destekli bakanlıklar, büyükşehir belediyesi işbirliği ile sayısız projeye imza atan başkan Yavaş ilçenin ihtiyaçları için bakanlık ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Yavaş Enerji Kentler Birliği toplantısı için gittiği Ankara ziyaretinde de boş durmadı. AK Parti Sındırgı ilçe başkanı Mehmet Cemil Atla ile birlikte AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir milletvekili Belgin Uygur’u, Tanıtım Ve Medya’dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ı makamında ziyaret etti.

Balıkesir milletvekilleri ile koordineli çalışan başkan Yavaş Balıkesir milletvekili Ali Taylan Öztaylan AK Parti İlçe başkanı Mehmet Cemil Atla ile birlikte İçişleri Bakan yardımcısı Bülent Turan’ı ziyaret ederek ilçede yapılması gereken ve devam eden projeler hakkında istişarede bulundu. Akabinde Balıkesir Büyükşehir belediyesi başkan vekili M. Birol Şahin ile birlikte AK Parti Genel Merkez ziyareti gerçekleştirildi.

Sindel Göletinde ödenek müjdesi

Sındırgı’nın coğrafi işaretli ürünü kornişon salatalık üretiminin en yoğun olduğu yüreğil mahallesinin yıllarca özlemini çektiği ve geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan Sindel göleti çalışmalarının hızlandırılması adına tarım ve orman bakanlığı ziyareti gerçekleştirildi. Üretim kapasitesinin arttırılması ve sulu tarımın yaygın hale getirilerek ekonomik kazancı yüksek ürünlerin elde edilmesi adına Sindel göleti büyük önem taşıyor.

Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekili M. Birol Şahin ve AK Parti ilçe başkanı Mehmet Cemil Atla ile birlikte Tarım ve Orman bakanı İbrahim Yumaklı’yı ziyaret eden başkan Yava göletler ile alakalı eksikliklerin tamamlanıp çalışmalara başlanılması konusunda desteklerini istedi.

Bakan Yumaklı özellikle ihalesi gerçekleştirilen SİNDEL göletinde çalışmaların hızlı bir şekilde başlaması için ödenek aktarım talimatı ile Sındırgı’ya müjdeli haber verdi.

AK Parti’nin millete hizmet yolunda kurulmuş bir partiden öte kutlu bir dava olduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “ AK Parti Türkiye’de ve Sındırgı’da değişimin adıdır. Milletvekillerimiz, bakanlarımız hiçbir zaman bizleri boş çevirmiyor. İlçemizin önemli sorunlarının üstesinden hep birlikte geldik. Cumhuriyet Tarihinin en büyük yatırımlarını kazandırdık. Dur durak bilmiyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz olsun, bakanlıklarımız, milletvekillerimiz olsun istişarelerimizi ve koordineli çalışmalarımızı sürdürerek ilçemizi Türkiye yüzyılında daha ileri seviyelere getirmek adına durmak bilmiyoruz. Ankara ziyaretimizde bizleri en güzel şekilde karşılayan AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve Balıkesir milletvekilimiz Belgin Uygur’a, Tanıtım ve Medya’dan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ’a, İçişleri Bakan yardımcımız Bülent Turan’a, Yerel Yönetimler Genel Başkan yardımcımız Ziya Yılmaz ve yardımcıları Lokman Ertürk ve Ahmet Zenbilci’ye, Özellikle Yüreğil mahallemizin yıllardır hayali olan SİNDEL göletinin çalışmalarının hızlı bir şekilde başlatılması adına ödenek çıkartılması talimatını veren Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya, Balıkesir Milletvekilimiz Ali Taylan Öztaylan’a, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan vekilimiz M. Birol Şahin ve AK Parti Sındırgı ilçe başkanımız M. Cemil Atla’ya teşekkür ediyorum“ dedi.