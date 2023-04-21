Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında başta Çat halkının olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramını kutladı.

Başkan Melik Yaşar, mesajında şunları kaydetti; "Dostlukların yeniden canlandığı, üzüntülerin yerini sevince bıraktığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa çıktığı ve bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran mübarek Ramazan ayını geride bıraktık. Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz.

Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinin etkilerini yüreğimizin en derinlerinde hissediyoruz. Bayramı da felaketin gölgesinde geçireceğiz. Ancak yaşadığımız tüm zorlukları dayanışmayla aşacağımıza inanıyoruz. Bayramlar; karşılıklı sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendiren, manevi hasletlerimizi geliştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşanmasını sağlayan, gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan, milletimizin gönül zenginliğinin en güzel örneklerinin görüldüğü çok özel günlerdir. Bu günleri özel kılan aile büyüklerimizle, akrabalarımızla ve sevdiklerimizle birlikte olmamızdır. Bu birlik ve beraberliği bu bayram biraz buruk, biraz mahzun yaşayacağız. Çat Belediyesi olarak, Ramazan ayı süresince deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olduk. Hem şehrimize misafir olarak gelen kardeşlerimizin hem de deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın Ramazan’ı en güzel şekilde idrak etmeleri için çalıştık. Milletçe el ele, gönül gönüle vererek içinden geçtiğimiz bu zor günleri de güzel günlere taşıyacağımıza da yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Çatlı hemşerilerimin başta olmak üzere tüm İslam âleminin Mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bayramın tüm insanlık için birlik ve beraberlik içerisinde barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.’’ dedi.