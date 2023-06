Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, ‘Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor, aileleriyle, sevdikleriyle huzur dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum’ dedi.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yaşar mesajında şu sözlerine yer verdi: "Bir kez daha dini bir bayramımızda halkımızla iç içe olmanın ve halkımıza hizmetkar olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramın manası yakınlaşmak, kaynaşmak, bölüşmek ve paylaşmaktır. Dini bayramlar, cömertliğin, rahmetin, bereketin bolluk içinde yaşandığı, milletin her zamankinden daha çok kenetlendiği, birbirine daha sıkı sarıldığı, samimiyetle kucaklaştığı özel günlerdir. Beraber, gelenek ve göreneklerimizin geçmişten bugüne aktarılmasına vesile olan bu güzel günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını, hayatımızın her anına taşıyabilmeliyiz. Her bayram olduğu gibi bu bayram da ulu çınarlarımızı ihmal etmeyelim. Büyüklerimizi ziyaret ederek, ellerinden öpüp hayır dualarını alırken, küçüklerimizin de gözlerinden öpüp bayram kültürünü yaşatalım.

Kurban Bayramı ise, Allah’a duyulan güvenin ve onun yüceliğine gösterilen saygı ve ilaveten de teslimiyetin adıdır. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in sadakat ve teslimiyetini hatırlatır. Bu ibadet bir yandan kişinin Allah’a yakınlaşması, diğer yandan dayanışma ve yardımlaşma bilincinin gelişmesini ön görür. Allah, her günümüzü bayram tadında geçirmemizi nasip etsin. Millet olarak bizleri nice bayramlara hep birlikte ulaştırsın. Birlikten, beraberlikten ve kardeşlikten ayırmasın.

Bu duygu ve düşüncelerle, bizleri manevi iklimiyle saran, kaynaştıran ve kucaklaştıran Mübarek Kurban Bayramınızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın tüm ülkemizde, ilimizde ve güzel ilçemiz Çat’a sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün hemşerilerimi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”