Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yeni Başkent Oto Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

İlk olarak yönetim binasında Yeni Başkent Oto Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Er ve yönetimi ile bir araya gelen Başkan Yaşar, site esnafının istek ve taleplerini dinledi. Tasarruf tedbirleri konusuna da değinen Yaşar, “Gerekirse makam aracımı da alsınlar” dedi.

Ne üretmeyi ne tüketmeyi biliyoruz

Yeni gelen zamlarla birlikte vatandaşın ve esnafın her geçen gün daha da sıkıntıya girdiğini belirten Başkan Yaşar, “Sanayici ve esnaf, ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılardan en çok etkilenen kesimlerin başında geliyor. Ekonominin düzelmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Bizim ülkemizin toprakları kadar zengin bir ülke yok. Ama üretmiyoruz. Ne üretmeyi ne de tüketmeyi biliyoruz. Kaynaklarımızı israf etmek yerine planlı bir şekilde kullanarak ülkeyi refaha taşımalıyız. Eğer ekonomi düzelecekse, tasarruf tedbirleri kapsamında gerekirse makam aracımı da alsınlar” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Yaşar, Yeni Başkent Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan dükkanları dolaşarak, esnaf ve işçilere hayırlı işler diledi.