Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Barosu tarafından düzenlenen Adalete Erişim Hakkı ve Şehir Hukuku Çerçevesinde "Ankara’nın Adliye Sorunu" konulu seminerde, "Altyapı konusunda ciddi bir planlama yapılması gerekiyor" dedi.

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Barosu tarafından düzenlenen Adalete Erişim Hakkı ve Şehir Hukuku Çerçevesinde "Ankara’nın Adliye Sorunu" konulu seminerde, "Altyapı konusunda ciddi bir planlama yapılması gerekiyor" dedi.

Ankara Barosu Eğitim Merkezi Konferans Salonunda Ankara Barosu Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştiren seminere Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar katıldı. Çok sayıda katılımcının bulunduğu seminerde yapımı planlanan yeni adliye binası hakkında konuşan Başkan Yaşar, "Yenimahalle’ye yapılan ve vatandaşa fayda sağlayan projelerin her zaman destekçisi olduk. Ancak bu tür projelerin gerek alt yapı gerekse üst yapı planlamaları sağlıklı bir şekilde yapıldıktan sonra hayata geçirilmesi gerekiyor. Adliye sarayı projesi ilk gündeme geldiğinde ben bir basın toplantısı gerçekleştirdim. Bu toplantı aracılığıyla adliye sarayının faaliyete geçen Etlik Şehir Hastanesi sonrasında büyük bir trafik yoğunluğuna sebep olacağını belirttim. Zaten bu bölgemiz yeteri kadar yoğunluğa ulaşmış bir bölgedir. Yenimahalle Belediyesi olarak ilk karşı çıktığımız husus altyapı ve ulaşım sorunudur. Bu sıkıntıları çözmeden yapılacak olan bir adliye yerleşkesi, OSTİM, İvedik sanayi bölgeleri, Demetevler, Yahyalar, Şentepe, Serhat gibi birçok bölgemizde yaşayan ve çalışan vatandaşların ulaşım için kullandıkları bir hat üzerinde bulunuyor. Yenimahalle’ye giriş ve çıkışların tamamen tıkanacağını, büyük bir ulaşım sorunu olacağını o zaman da belirttim. Biz yapılmasına karşı değiliz. Ancak bunun öncesinde ulaşım ve altyapı konusunda ciddi bir planlama yapılması gerekiyor" diye konuştu.

MİT arazisi kentsel dönüşüm için kullanılmalı

Muhtemel bir deprem felaketinde Demetevler bölgesinde gerekli korunma alanının bulunmadığını da belirten Yaşar, "Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yerleşkesinin oluşacak afetlerde oluşacak zararın en aza indirgenmesi açısından kullanılması ve Demetevlerin dönüşümü için ayrılması gerekiyordu. Adliyenin Yenimahalle’de olması bizleri mutlu edecek bir husustur. Ancak yeni Adliye Yerleşkesi zaten yoğun olan trafiği içinden çıkılmaz bir hale getirecektir. MİT arazisinin kentsel dönüşüm için kullanılmasını da göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir detay olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.