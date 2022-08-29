Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Kapalı Pazar yerini ziyaret etti. Pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen ve esnafın taleplerini dinleyen Yaşar, pazar alışverişi yapan vatandaşlarla sohbet edip bir yandan da alışveriş yaptı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Kapalı Pazar yerini ziyaret etti. Pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen ve esnafın taleplerini dinleyen Yaşar, pazar alışverişi yapan vatandaşlarla sohbet edip bir yandan da alışveriş yaptı.

Küçük esnafın ülkenin lokomotifi olduğunu vurgulayan Başkan Yaşar, “Ülkede en büyük istihdamı küçük esnaf oluşturuyor. Küçük esnafımıza sahip çıkmak bizlerin asli görevidir. Belediye bir hizmet kurumudur. Sık sık halkımızı ve siz esnafımızı ziyaret edip, dertlerini dinleyip; anında çözüm üretiyoruz. Yenimahalle halkı her şeyin en iyisini hak ediyor. İlçemizde yürüttüğümüz çalışmalarımızı halkımızın öncelikli ihtiyaçlarına göre belirliyoruz. Vatandaşlarımızla el ele verip, bu şehri güzelleştiriyor, sorunlarını çözüyoruz. Bugün de bu amaç doğrultusunda pazarcı esnafımızın arasındayız. Vatandaşlarımızla ve siz esnafımızla birlikte el ele vererek tüm eksiklikleri gidereceğiz” dedi.

Pazarcı esnafı ve vatandaşlar da kendilerini sık sık ziyaret eden ve kendilerinin isteklerini dinleyen Yaşar’a bu ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.