Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün 100. yılı nedeniyle düzenlenen kutlama törenine katıldı. Yaşar, "Başkentin köklü kulüplerinden asırlık çınar Gençlerbirliği’ne olan desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş’ın ev sahipliğinde İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirilen 100. yıl kutlama törenine Başkan Yaşar’ın yanı sıra CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kulüp yöneticileri, STK’lar ve çok sayıda taraftar katıldı.

"Gençlerbirliği’ni yaşatmak boynumuzun borcudur"

Gençlerbirliği’nin kuruluş yılı olan 1923 yılını temsilen saatler 19.23’ü gösterdiğinde taraftarların yaktığı meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde başlayan törende konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Gençlerbirliği Spor Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e ve değerlerine yürekten inanan, Ankara’ya simge katan, spor denilince ilk akla gelen kulüplerimizden birisidir. Büyük bir gururla üyesi olduğum Gençlerbirliği’ni yaşatmak ve korumak yerel ve genel yöneticiler, iş insanları ve STK’lar olarak hepimizin boynunun borcudur. Ülke olarak zor günler yaşıyoruz. Binlerce vatandaşımızı deprem felaketinde kaybettik. Kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. 100. yıl kulübümüz için simgedir ve önemlidir. Ancak yaşadığımız bu felaket nedeniyle buruk bir şekilde kutluyoruz. Cumhuriyet ile yaşıt Gençlerbirliği’nin 100. yılını kutluyor ve eski görkemli günlerine ulaşacağına yürekten inanıyorum" dedi.