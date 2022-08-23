Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’yı makamında ağırladı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’yı makamında ağırladı.

Görüşmede belediye çalışmaları ve belediyecilik üzerine sohbet eden başkanlar, tecrübelerini paylaşarak bilgi alışverişinde bulundu.

"Halka hizmet ediyoruz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Balcı’ya teşekkür eden Başkan Yaşar, “İkimizde halka hizmet ediyoruz. Ziyaretinizden memnuniyet duydum. Benim sevdam Yenimahalle. Göreve geldiğim günden bu yana herkese eşit mesafede yaklaştım. Hiç kimseyi ayrıştırmadım, hiç kimseyi ötekileştirmedim, hiç kimsenin siyasi görüşüne bakmadım. Amacım herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe oluşturmak. İnşallah yaptığımız her projede halka dokunmuşuzdur. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.