Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Bahadın Kültür Derneğince düzenlenen Bahadınlar Dayanışma Gecesi’ne katıldı.

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Bahadın Kültür Derneğince düzenlenen Bahadınlar Dayanışma Gecesi’ne katıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Bahadın Kültür Derneğinin düzenlediği Bahadın Geleneksel Dayanışma Gecesi’ne katıldı. İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleşen programa, Yaşar’ın yanı sıra CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Bahadın Belediye Başkanı Yurseven Bozdemir, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Göreve geldiği günden bu yana hemşehri derneklerine önem verdiğini dile getiren Başkan Yaşar, “Hemşehri derneklerinin tüm etkinliklerine katılmaya çalışıyorum. Çünkü hemşehri dernekleri gelenek görenekleri yaşatmada önemli bir rol üstleniyor. Doğduğumuz toprakları da doyduğumuz toprakları da unutmamalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’in ilkelerine bağlı olan her sivil toplum kuruluşuna ve hemşehri derneklerine destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.