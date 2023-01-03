Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, emekli oldu.

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, emekli oldu.

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse’nin emekliliğinin ardından Kütahya Belediyesi Bengisu Tesisleri’nde veda yemeği düzenlendi. Düzenlenen veda yemeğine Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Başkan Yardımcısı Ömer Köse’ye hediye ve plaketlerini veren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Yaklaşık 3 buçuk yıldır birlikte görev yaptığımız Ömer Başkanımızı yaş haddinden resen emekli etmiş bulunmaktayız. Bugün de emekliliğinin ilk günü. Bu süre boyunca birlikte çalıştığımız ağabeyimize bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Allah vakti geldiğinde herkese emekliliği de yaşatsın. Gerek üniversite yıllarında gerekse Belediyemizde birlikte çalıştığımız dönemde kendisinin şehrimize olan katkıları için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Duygusal anların yaşandığı yemekte Başkan Yardımcısı Ömer Köse, “Alim Başkanımla birlikte 3 buçuk yıldır sizlerle birlikte görev yaptık. Görev süresi boyunca bana verdiği değer ve fırsatlardan ötürü Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. İnşallah en az üç dönem görev yaptığını görmek nasip olur. Siz değerli arkadaşlarıma da görev sürem boyunca bana göstermiş olduğunuz sevgi ve saygıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yolunuz bahtınız açık olsun, en kötü günümüz böyle olsun” dedi.