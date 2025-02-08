Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Çerkez Taşköprü Köyü’nün mahalleye dönüşüm süreci ve doğalgaz yatırımları için yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Günden, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün verdiği tüm sözleri yerine getireceğini söyledi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Belediye Meclisi toplantısında Çerkez Taşköprü Köyü sakinlerinin talep ve şikayetleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bazı köy sakinlerinin de izlediği toplantıda konuşan Günden, mahalleye dönüştürülen köylerdeki tarım alanlarının yok edildiği şeklindeki eleştirilere yanıt vererek, "Tarım alanlarını koruyarak, yerleşik alan içlerine imar planı yapıyoruz. Hiçbir tarım alanına imar planı yapılmıyor. Sadece yerleşik alan içlerini, zaten konut yapabildiğiniz alanları planlı olarak yapıyoruz" dedi.

Düzce’nin en planlı şekilde büyüyen illerden biri olduğunu kaydeden Hasan Günden, imar planlarının yüzde 50’sinin 2 kat, yüzde 40’ının 3 kat, yüzde 9’unun 4 kat, yüzde 1’inin ise Konuralp bölgesinde 5 kat olduğunu belirtti.

"Mahalle olma talebi köy sakinlerinden geldi"

Çerkez Taşköprü’nün mahalle olma sürecinden söz eden Günden, 340 köy sakinini imzası ve muhtarlığın valiliğe başvurusu ile sürecin başladığının altını çizdi. Mahalle olma sürecinin adımlarını sıralayan Günden, "Çerkez Taşköprü Köyü Muhtarlığı, 9 Kasım 2023 tarihinde 340 köy sakininin imzasıyla valiliğe başvurdu. Valilik teknik incelemelerini yaptı, ilgili müdürlüklere yazı gönderdi. Referandum yapıldı ve 2023 Aralık ayında bize yazı gönderildi. Biz de meclis olarak karar aldık ve bakanlığa gönderdik. Bakanlık kararı kabul ettikten sonra köylerimiz mahalle oluyor. Yani biz sürecin en son halkasıyız" dedi.

"Doğalgaz için belediye olarak elimizden geleni yaptık"

Köylerin mahalle olmasının en önemli amacının doğalgaz olduğunu ifade eden Günden, "Doğalgaz ile ilgili belediye olarak yapacağımız şeylerin tamamını yaptık. 2024 Ocak ayında ilgili firmaya hemen yazı yazdık, yeni mahallelerin 2024 yılı yatırım programına alınmasını istedik. İkinci olarak belediye başkanımız ilgili firma yetkilileriyle toplantı yaptı. Yeni mahallelerin yatırım programına alınmasını istedi. Bu yetmedi, Eylül ayında bir meclis kararı daha aldık. ‘Yeni mahallelerde imar planı yapılmasını beklemeyin, mevcut kadastral yollardan hattı döşeyin, hatlarda deplase olursa, kazı masraflarını da, üstünü kapatma masraflarını da biz üstleniyoruz’ dedik. Biz belediye olarak elimizden ne geldiyse yaptık. Yüklü yatırımların altına taahhüt için imza attık. Bundan sonra yapılacak tek şey; bizim belediye olarak tekrar dağıtım firmasını davet edip, yatırım programlarının genişletilmesi talebimizi yinelemek" şeklinde konuştu.

"Mahalle konağınız sizindir"

Mahalle konağının durumu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Günden, "Belediye burayı aldı, uhdesine geçirdi gibi ifadeler doğru değildir. Burası Milli Emlak Müdürlüğü’ne aittir. İmar planında belediye hizmet alanı olarak göstereceğiz ve mahalle konağı yapacağız. Yani sizin yıllardır kullandığınız ve kendi emeklerinizle yaptığınız yeri, adetlerinizin, geleneklerinizin, göreneklerinizin yaşatıldığı mahalle konağınız olarak yasal hale getirmiş oluyoruz. Burası sizindir ve mahalle konağı olarak ilan edeceğimiz yerlerdendir. Bütün çalışmamız da bu yöndedir. Sağlık ocağı alanı ile ilgili olarak da imar planımızı yapıyoruz. 3 bin 506 metrekare alanın tamamını sağlık ocağı alanı olarak ayırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Tüm kayıtlarımızda ‘Çerkez Taşköprü’ adını kullanıyoruz"

Köyün isminin değiştirildiği yönündeki iddialara da değinen Günden, ismi 2006 yılından itibaren adrese dayalı sistemde "Taşköprü" olarak geçen köyün, muhtarlık mühründe de "Taşköprü Köyü Muhtarlığı" yazdığını belirtti. Günden, tüm kadastro ve tapu kayıtlarında ise köyün adının Çerkez Taşköprü olduğunu ifade ederek, belediye olarak yaptıkları bütün resmi yazışmalarda da "Çerkez Taşköprü" adını kullandıklarının altını çizdi. Çerkez Taşköprü’nün mahalle statüsüne kavuşmasının üzerinden henüz bir yaz geçtiğini ifade ederek bir yıllık süreçte yapılan hizmetlerden söz eden Günden, hiçbir hizmet yapılmadığı şeklindeki eleştirilerinin doğru olmadığını belirtti.

Son olarak, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini belirten Günden, "Belediye Başkanımız bugüne kadar verdiği sözlerin tamamını tuttu ve tutmaya devam edecek. Doğru bir tercih yaptığınızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.