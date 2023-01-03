Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Cangöz’ün annesi Aynur Cangöz bir süredir sağlık problemleri yaşıyordu. Cangöz dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aynur Cangöz için Uzun Mehmet Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye , Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK Başkanları, belediye çalışanları, esnaflar, ailesi ve sevenleri katıldı.

Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Cangöz’ün vefat eden annesi Aynur Cangöz son yolculuğuna uğurlandı.

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