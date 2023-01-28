Cenaze törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, MHP Genel Başkan yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Siyasi parti temsilcileri il ve ilçe protokolü katıldı.

Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış ve aile yakınları tarafından taziyeler kabul edildi.

Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış 96 yaşında vefat eden annesi Gülbeyaz Yaptırmış’ın cenazesi toprağa verildi.

Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış’ın annesi vefat etti.

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