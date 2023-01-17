Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Rahim Duman, Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’nı makamında ziyaret etti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Rahim Duman, Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’nı makamında ziyaret etti.

İhtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım, kadın ve çocuklara, engelli ve yaşlı vatandaşlara her türlü yardım ve destekte bulunarak onların refah seviyelerini artırmaya yönelik sürekli olarak kurumlar arası işbirliği görüşmesi yapan Başkan Yaman, “Bugün beldemize gelerek bizleri ziyaret eden çok değeli arkadaşlarıma hoşsohbetleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Birlik ve beraberlik içinde güzel projelere imza atmamız dileğiyle” ifadelerini kullandı.