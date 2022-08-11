Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk’ü ziyaret etti.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk’ü ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Valiliği de yapmış şuan Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk’ü ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşme de Bilecik’i ilgilendiren konular ele alındı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, “Bilecik’te görev yaptığı süre içerisinde hem valilik hem de ağabeylik görevini layıkıyla yürüten Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürümüz Bilal Şentürk’ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki makamında ziyaret ettik. Görüşmemizde ilimizi ilgilerinden konularda görüş alışverişinde bulunduk. Desteklerini bizlerden ve beldemizden hiçbir zaman esirgemeyen genel müdürümüze ilgilerinden sıcak samimi ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.