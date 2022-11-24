Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, öğretmenler ile akşam yemeğinde bir araya gelerek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, öğretmenler ile akşam yemeğinde bir araya gelerek 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bayırköy Ortaokul ve ilkokul öğretmenleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’un da bulunduğu yemekte öğretmenler ile birlikte güzel vakit geçirildi. Başkan Yaman öğretmenlere yönelik yaptığı konuşmada, “Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza emek veren her bir öğretmenimiz, milletimizin kıymetlisidir. Hayatın merkezine insanı alan, önce insan diyen, ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle hareket eden bir medeniyetin varisleri olarak, kişiliğimizin belirlenmesinde, yetişmemizde, hayata dair düşüncelerimizin oluşmasında büyük emekleri olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Başkan Yaman, yemeğin ardından öğretmenlere hediye takdiminde bulundu.