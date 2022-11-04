Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, katı atık ve bertaraf tesisinde incelemelerde bulundu.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, katı atık ve bertaraf tesisinde incelemelerde bulundu.

Bilecik Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman, Kızıldamlar köyünde bulunan birliğe bağlı Biosun katı atık ve bertaraf tesisinde incelemeler yaptı. Yetkililerden tesisin son durumu ve çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yaman, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Tesis ve tesise giden yolda bir kaç düzenlemenin yapılacağını anlatan Başkan Yaman, "Dünyanın en önemli entegre katı atık yönetimi tesisi olan Biosun katı atık ve bertaraf tesisi yılda 120 bin ton evsel, tarımsal ve endüstriyel atık işleme ve bu atıklardan yılda 15 bin ton kompost üretme kapasitesine sahip. Yılda 35 milyon kwh saat elektrik, 12.5 milyon kwh saat ısı ve 20 bin ton karbon kredisi üretmesi planlanıyor. Ayrıca yatırımın parçası olan düzenli depolama tesisinde ise Bilecik ilinin yıllık 70 bin ton atığının 20 bin tonun altına kadar indirgenmesi ve bertaraf ediyor" dedi.