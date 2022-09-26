Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, birliğe bağlı kentte toplama ve taşıma işleri yapan çalışanlarla bir araya geldi.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, birliğe bağlı kentte toplama ve taşıma işleri yapan çalışanlarla bir araya geldi.

Toplama ve taşıma işleri yapan çalışanlar ile bir araya gelen Başkan Yaman, işçilerin sorunlarını ve isteklerini dinledi. Çalışma şartları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Başkan Yaman konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, “Bilecik Belediyeler birliği olarak Bilecik’te toplama ve taşıma işlerimizi yapan çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek sorunlarını ve isteklerini dinledik. İlimiz genelinde halkımızın daha temiz daha kaliteli ortamlarda yaşamaları için gece gündüz demeden çalışan kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.