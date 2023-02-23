Bilecik Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman, yapımı devam eden halı saha sosyal tesis ve mesire alanlarını inceledi.

Bilecik Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman, yapımı devam eden halı saha sosyal tesis ve mesire alanlarını inceledi.

Başkan Yaman, yapımına devam edilen halı saha sosyal tesis ve mesire alanlarında inceleme yaparak yeni ilave edilecek mekânlarla ilgili yetkililerle istişarede bulundu. İnceleme sonrası bilgi veren Başkan Yaman, “Toplamda 35 bin metrekare alanda planladığımız bu projemiz tamamlandığında beldemize bir vizyon proje daha kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız inşallah” dedi.