Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, gençler ile birlikte geziye katıldı.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, gençler ile birlikte geziye katıldı.

Bayırköy beldesindeki gençlerin isteği doğrultusunda yapılan İstanbul gezisine Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman da katıldı. İstanbul’daki camileri ve tarihi mekanları gezen gençler geziden çok memnun kaldıklarını söyledi. Gençlerin isteği doğrultusunda yapılan kültürel geziye destek olanlara teşekkür ettiğini ileten Başkan Yaman, “Bayırköy beldemizdeki gençlerimizin isteği doğrultusunda Cami Müezzini Hakan Temel kardeşimizin önderliğinde İstanbul’daki camilerimize ve tarihi eserlere düzenlemiş olduğumuz geziye katılan ve destek olan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.