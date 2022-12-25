Söğüt ilçesini ziyaret eden Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Cumhur İttifakımız ile birlikte el ele vererek hedef 2023, durmak yok yola devam diyoruz” dedi.

Söğüt ilçesini ziyaret eden Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Cumhur İttifakımız ile birlikte el ele vererek hedef 2023, durmak yok yola devam diyoruz” dedi.

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette belediyeler arası dayanışmanın önemli olduğunu ifade eden Başkan Yaman, Başkan Sever ile yapılan hizmetler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı İsmet Sever, Başkan Yaman’a çalışmalarında kolaylıklar diledi. Sonrasında AK Parti Söğüt İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği haftalık olağan toplantısına katılan Başkan Yaman, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplantıda 2022 yılında yapılan çalışmalar görüşülürken, 2023 yılında yapılacak olan çalışmalar hakkında da istişarelerde bulunuldu.

Toplantı sonrası açıklama yapan Yaman, “Alınan kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhur İttifakımız ile birlikte el ele vererek hedef 2023, durmak yok yola devam diyoruz” ifadelerini kullandı.