Bilecik Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bir takım temaslar için gittiği Ankara’da Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ile bir araya geldi.

Mustafa Yaman’a, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve Bayırköy beldesi çalışanları eşlik etti. Kendilerini makamında ağırlayan Milletvekili Halil Eldemir’e teşekkürlerini sunan Mustafa Yaman, “Bizlere sıcak, samimi ev sahipliklerinden dolayı saygıdeğer Milletvekilimize teşekkürlerimi sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.

Ardından Mustafa Yaman, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde eski Bilecik Valisi olan Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ile bir araya geldi. İkili Bilecik hakkında istişarelerde bulundular.

Bilal Şentürk ziyaretinin ardından Yaman, Sakarya Milletvekili Murat Kaya ile bir araya geldi. 3 dönem birlikte Belediye Başkanlığı yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yaman, kendilerini makamında ağırlayan Murat Kaya’ya teşekkür etti. Ankara temasları kapsamında ziyaretlerini gerçekleştiren Mustafa Yaman’ın son ziyareti ise eski dönemde Bilecik Koordinatörlüğü yapan Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek oldu. Bilecik’in son durumunu değerlendiren ikili bir süre sohbet etti.

Yapılan ziyaretlerin ardından Mustafa Yaman’ın Ankara temasları sona erdi.