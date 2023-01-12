Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bozüyük’te düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Toplantısına katıldı.

Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bozüyük’te düzenlenen AK Parti İlçe Danışma Toplantısına katıldı.

AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığında yapılan toplantı Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Balkan Yaman, "AK Partimizi en güzel şekilde temsil edip 2023’e hazırlayan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum hedef 2023. Geçmişten aldığımız güç ve geleceğe olan inancımızla birbirimize her zamankinden daha fazla kenetlenerek Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği istikamet üzere emin adımlarla 2023 hedeflerimize doğru yol almaya devam edeceğiz" dedi.