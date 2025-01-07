Zorlu sınav döneminde olan üniversite öğrencilerine moral olmak adına yardımcılarıyla birlikte sıcak tarhana çorbası dağıtımı gerçekleştiren Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım; öğrencilerle tek tek sohbet ederek sınavlarında başarılar diledi.

Sabah saatlerinde Uşak Üniversitesi Kampüsüne tarhana çeşmesi kurduran Başkan Yalım, burada ekipleriyle birlikte öğrencilere Guinness rekoruna sahip tescilli tarhana çorbasını ikram etti. Gençlerin özel ilgisiyle karşılaşan Yalım, farklı bölümlerde okuyan birçok öğrenciyle keyifli sohbetler gerçekleştirerek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençleri her zaman ön planda tuttuklarını ifade eden Başkan Yalım; “Gençler bizim için çok değerli. Ben özellikle onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini çok önemsiyorum. Hatta geçtiğimiz günlerde gençlerimizle bir araya gelerek onların sorularını cevapladığımız bir program gerçekleştirdik. Orada onların beklentilerini, bizlerden istedikleri hizmetleri ve geleceğe dair hedeflerini konuştuk. Toplumun en önemli sacayağı gençlerimizdir çünkü onlar bizim geleceğimizi oluşturuyor. Biz de bütün projelerimizi onları da düşünerek hazırlıyoruz” dedi.

Özellikle ulaşım ve toplu taşıma, sosyal ve kültürel imkânlar, sağlık hizmetlerine kolay erişim gibi konularda beklentilerin farkında olduklarını ve projelerini bir bir hayata geçireceklerini anlatan Başkan Yalım, “Bizler bulduğumuz her fırsatta gençlerimizle bir araya geliyoruz ve onları dinliyoruz. Onları önemsediğimizi ve onlar için çalıştığımızı da bilmelerini istiyoruz. Geçtiğimiz yaz meşhur tarhanamızı tüm dünyaya tanıtmayı ve dev kazanda pişirdiğimiz çorbayla Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başarmıştık. Bugün de rekor sahibi sıcacık tarhana çorbamızla onların gönlünü ısıttık, yüzlerini güldürdük. Gençlerimize ‘tarhana için grip olmayın’ dedik. Bundan sonra da onların hayatını kolaylaştıracağımız önemli projelerle daima yanlarında olacağız” diye konuştu.