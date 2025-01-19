Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın talimatıyla Halk Ekmek satış noktalarında ekmek satışının 5 TL’den satılmaya devam edeceğini duyurdu.

Uşak’ta, 12,5 TL’den satışa sunulan ekmeğin fiyatı, Halk Ekmek noktalarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın talimatıyla 5 TL’den sunulmaya devam ediyor. Serbest piyasada ekmek fiyatı 12,5 TL iken, Halk Ekmek noktalarında sadece 5 TL’ye satılıyor. Günde 4 adet ekmek tüketen bir ailenin cebine günlük 30 TL, aylık ise 900 TL katkı sağlandığını belirten Başkan Yalım, şu ifadeleri kullandı:“Belediyemiz bünyesinde bulunan Halk Ekmek satış noktalarında, vatandaşlarımızın bütçesini korumak adına herhangi bir artış yapmadık. Bizim öncelikli görevimiz, bu kötü ekonomide vatandaşımıza destek olmaktır. Artan maliyetlere rağmen sofraların ana maddesi olan ekmeği almakta zorlanan vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz.”dedi.

Emeklilere verdiğimiz sözün arkasındayız

Başkan Yalım sözlerine şöyle devam etti; “Seçimden önce emeklilerimize ayda bin TL destek vereceğimiz sözünü vermiştik. Emeklilerimize vermiş olduğumuz sözden vazgeçmiş değiliz diye konuşan Başkan Yalım, Merkezi hükümet ödeneğimizi kestiği için vatandaşımıza birçok alanda olduğu gibi ekmek fiyatlarında da destek oluyoruz. Emeklimize bin TL’yi merkezi hükümetin kesintilerinden dolayı veremiyoruz. Halkımıza Ekmeği 5 TL’ den vererek aylık bin TL’nin üzerinde destek sağlıyoruz. Ekonomi o kadar zor ve kötü ki, ben de elimden geldiğince sizlere destek olmaya çalışıyorum. Ortalama ayda 900 TL ile bin 125 TL destek veriyoruz. Böylelikle emeklilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmiş oluyoruz” dedi.