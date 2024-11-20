Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu’yu ziyaret etti.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu’yu ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu. Ziyaret sırasında Başkan Yalım ve Başkan Mutlu Şaphane esnafı ile de bir araya gelerek Başkan Yalım, yöresel lezzetlerini, eşsiz güzelliklerini ve zengin kültürlerini yerinde gözlemledi.

Öte yandan Başkan Yalım, misafirperverlikleri ve ilgileri için Başkan Mutlu’ya ve Şaphane halkına teşekkürlerini iletirken, Başkan Mutlu ise davetlerini kırmayan Başkan Yalım’a nazik ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.