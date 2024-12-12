Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Atapark Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programa Başkan Yalım’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sevinç Yazgan ve yönetim ekibi katıldı. Merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen ekip, Uşak’ta planlanan yeni çalışmalar ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan, Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda Başkan Yalım, güçlü bir iş birliği ile kentimizi güzelleştirmeye devam edeceklerini belirtti.