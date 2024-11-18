Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, kendisini ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Alkım Denizaslanı ile birlikte Uşak’ta vatandaş ve esnafları yerinde dinledi.

Her zaman esnafa ve vatandaşa verdiği önem ve gösterdiği ilgiyle gönüllerde yer edinen Belediye Başkanı Yalım, bu sefer ziyaretlerini Milletvekili Tüzün ile birlikte gerçekleştirdi. Başkan Yalım’ı ve Milletvekili Tüzün’ü gören vatandaşlar memnuniyetlerini yüzlerindeki tebessüm ile gösterdi. Esnaf ise ilgi ve alakasını eksik etmezken ikramda bulunmak için adeta birbiriyle yarıştı. Gösterilen yoğun ilgi karşısında duygularını dile getiren Tüzün; "Uşak halkı Belediye Başkanımızı çok seviyor ve sahip çıkıyor. Bugün burada o kadar hoş bir şekilde karşılandım ve ağırlandım ki; bu şehir hafızamda ayrı bir yer edindi. Bizler Uşak’ta Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşın gönlüne girmeyi başarmışız. Ben bunu bu şehirde fazlasıyla gördüm ve yaşadım. İlkler şehri ve Aşıklar diyarı Uşak’tan içim rahat ayrılıyorum. Çünkü biz Uşak’ı işin ustasına emanet etmişiz” dedi.

Başkan Yalım ve Milletvekili Tüzün esnaf ve vatandaşın fotoğraf talebini geri çevirmeyerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Vekil Tüzün ve Başkan Yalım ayrıca Uşak’taki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile gerçekleştirilen kahvaltı programına katıldı. Uşak Oto Pazarı ziyaretlerinin yanı sıra, Uşakspor ve Silivrispor arasındaki maçı da izleyerek taraftarlarla birlikte şehrin takımını destek verdiler.

Başkan Yalımdan Tüzün’e anlamlı mesaj

Milletvekili Tüzün’e Uşak ziyaretinin ilk noktasından itibaren eşlik eden Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım; "Sayın Vekilim şehrimize yapmış olduğunuz anlamlı ziyaret bizleri fazlasıyla mutlu etti. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde özveriyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uşak halkı Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin çalışma ilkelerini görüp bizlere vermiş olduğu desteğin karşılığını fazlasıyla alacaklar" dedi.

Uşak’ta gerçekleştirdikleri bu verimli ziyaretle CHP heyeti, şehirdeki birlik ve beraberlik havasını pekiştirirken, halkla olan bağlarını daha da güçlendirdi.